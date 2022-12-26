2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bülent Turan kimdir? Bülent Turan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,356 haber kaynağında 1,075,673 adet haber yapılan Bülent Turan, toplamda 1,123,818,354 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bülent Turan kimdir? İşte, Bülent Turan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bülent Turan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bülent Turan hakkında 8,356 haber kaynağında 1,075,673 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,123,818,354 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bülent Turan hakkında merak edilen Bülent Turan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BÜLENT TURAN KİMDİR?

Bülent Turan, 17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu.

İlköğrenimini Lapseki 25 Eylül İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı.

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi aldı.

Lise ve üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler aldı.

Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu'nun yöneticiliğini yaptı. Hukukçular Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinin ardından iki dönem AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, 25. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

24. Dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

26. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak yeniden seçilen Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.

Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde kendi objektifine yansıyan fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikâyelerini "Bir Mola" adını verdiği bir foto-kitapta derledi.

İngilizce bilen Turan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Çanakkale 1. sıra milletvekili adayıdır.