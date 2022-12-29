2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Buğrahan Tuncer kimdir? Basketbolcu Buğrahan Tuncer hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,097 haber kaynağında 151,386 adet haber yapılan Buğrahan Tuncer, toplamda 187,329,526 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Buğrahan Tuncer kimdir? İşte, Buğrahan Tuncer hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Buğrahan Tuncer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Buğrahan Tuncer hakkında 6,097 haber kaynağında 151,386 adet haber yer alırken 2022'de toplam 187,329,526 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Buğrahan Tuncer hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

Buğrahan Tuncer (23 Mart 1993; İstanbul), Türk millî basketbolcu. Oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. BSL ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir.

Anadolu Efes formasıyla, 2021 ve 2022 yıllarında olmak üzere 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.Tuncer, 25 Eylül 2021'de Merkezefendi galibiyetiyle sezonu açtı ve 5 sayı, 1 ribaund, 3 asist ile sezon başlangıcını yaptı. Ertesi hafta oynanan ve Beşiktaş'ı 101-55 farklı yendikleri maçta Tuncer, 13 dakikada 4 sayı, 3 ribaund, 7 asist yaptı. 7 Kasım'da Türk Telekom'u 79-66 yendikleri maçta 27 dakika süre aldı ve 12 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile oynadı. Ertesi hafta oynanan Büyükçekmece galibiyetinde 14 sayı, 4 ribaund, 8 asist kaydetti. 25 Aralık'ta Gaziantep Basketbol'a 93-83 mağlup oldukları karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaund, 9 asist ile oynadı ve sezonun kişisel asist rekorunu kırdı. Ertesi hafta, Beşiktaş'ı 87-72 mağlup ettikleri karşılaşmada 29 dakika sahada kaldı ve 24 sayı, 4 ribaund ile maçın en skoreri oldu. 19 Mart 2022'de oynanan Darüşşafaka karşılaşmasında 35 dakikada 25 sayı, 3 ribaund, 7 asist ile sezonun en yüksek sayısına ulaştı. 13 Nisan'da Merkezefendi'yi 80-65 yendikleri karşılaşmada 32 dakikada 24 sayı, 3 ribaund, 6 asist yaptı. Üç gün sonra oynanan Bursaspor karşılaşmasında da 32 dakika süre aldı ve 20 sayı, 3 ribaund, 5 asist yaptı.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off turunda, ligi 7. sırada bitiren Pınar Karşıyaka ile eşleşti. Serinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yendikleri maçta 29 dakika süre aldı ve 13 sayı, 5 ribaund, 6 asist ile oynadı. Play-off yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Efes, finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Serinin ilk maçında 31 dakika sahada kaldı ve 9 sayı, 2 ribaund, 8 asist kaydetti. İkinci maçta 15 dakika süre aldı ve 12 sayı kaydetti. Anadolu Efes seriyi 3-1 kaybetti ve ligi ikinci tamamladı.

Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunda, Anadolu Efes formasıyla 29 maça çıktı ve maç başı 9.7 sayı, 2.3 ribaund, 4.2 asist ortalaması yakaladı. Play-off turunda çıktığı 8 karşılaşmada 6.1 sayı, 2.8 ribaund, 5 asist ortalaması yakaladı.

EuroLeague'de ilk maçına 30 Eylül'de Real Madrid karşısında çıktı ve 3 dakikada skor katkısı veremedi. 29 Ekim'de Zalgiris karşısında 11 dakika süre aldı ve 6 sayı, 1 ribaund, 3 asist kaydetti. 2022 EuroLeague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yendi ve Anadolu Efes formasıyla ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu. Sezon boyunca EuroLeague'de 10 karşılaşmaya çıktı ve maç başı 1.3 sayı, 0.6 asist, 0.5 ribaund ortalaması yakaladı.