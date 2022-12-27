2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bruma kimdir? Bruma hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1,890 haber kaynağında 31,026 adet haber yapılan Bruma, toplamda 118,358,245 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bruma kimdir? İşte, Bruma hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bruma, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bruma hakkında 1,890 haber kaynağında 31,026 adet haber yer alırken 2022'de toplam 118,358,245 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bruma hakkında merak edilen Bruma kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BRUMA KİMDİR?

Bruma 24 Ekim 1994 yılı Bissau, Gine-Bissau ülkesi doğumlu kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcudur. Bundesliga takımlarından RB Leipzig'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Futbola doğduğu ülke Gine-Bissau'nun União Bissau futbol kulübünde başlayan Bruma, 13 yaşındayken Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Silvestre Varela ve João Moutinho'nun da zamanında forma giydiği Sporting Lizbon'nin oyuncu araştırma uzmanlarının dikkatini çekmiş ve Sporting CP'ye transfer edilmiştir. Sporting CP'nin U-14 takımında oynamaya başlayan Bruma, isminin kolay telafuz edilmesi ve akıllarda kalması için bu takımda Bruma takma adını aldı.

Bruma genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2008/2009 sezonunda Gençler C Takımı'na yükseldi. Sporting CP C Takımı'nda sürati ve tekniği ile dikkat çeken Bruma, 14 yaşındayken çıktığı 31 maçta 34 gol atmayı başardı ve Sporting CP alt takımlarının en golcü oyuncularından biri oldu. Bu performansının ardından bir sezon sonra Gençler B Takımına yükselen Portekizli kanat oyuncusu, Sporting B takımı ile ise 24 maça çıkarken 13 kez ağları sarsmayı başardı. Sporting Akademisi'nde adı sıkça duyulmaya başlayan genç oyuncu daha sonraki iki sezon Gençler A Takımı ile 67 maça çıkarken 36 gollük bir performans sergileyer Cristiano Ronaldo, Nani ve Ricardo Quaresma gibi adını Sporting CP altyapısından çıkan genç yeteneklerin arasına yazdırdı. Sporting Lizbon takımında altyapı kategorilerinde 80'den fazla gol atan ve genç yaşına rağmen millî takımda da 30'dan fazla maça çıkan Gine asıllı Portekizli kanat oyuncusu, 2012-13 sezonunun başında Portekiz 2. Lig'inde mücadele eden Sporting Lizbon B takımına yükseldi.

Sporting CP

2012-13 sezonunda Portekiz 2. Ligi'nde mücadele etmekte olan Sporting Lizbon-B takımına yükseldi. 6 Aralık 2012 tarihinde CF União ile yapılan ve 3-2 mağlup oldukları maçta iki gol attı ve maçın son saniyelerinde kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

B takımda gösterdiği performans sonrasında Şubat ayında teknik direktör Jesualdo Ferreira tarafından A takım kadrosuna alınan Bruma, kariyerinin ilk lig karşılaşması olan Maritimo (10 Şubat 2013) maçında ilk onbirde yer aldı ve 45 dakika sahada kaldı. Bir sonraki hafta ligin 19. haftasında Gil Vicente maçında da ilk onbirde yer alan genç oyuncu, Sporting CP formasıyla ilk golünü de bu maçın 1. dakikasında kaydetti. Bu karşılaşmayla birlikte sürekli olarak A takım kadrosunda yer alan ve iki maç dışında tamamı ilk onbirde sahaya çıkan Bruma, sezonu 13 Premier Lig karşılaşmasıyla kapattı ve bu maçlarda 1 gol - 4 asist yaptı. Bu başarılı performansın ardından Bruma'nın daha da parlamasını sağlayan isim ise Sporting Lizbon B Takımı'nın o dönem yardımcı antrenörü, şimdi ise antrenörü olan Jose Dominguez oldu.

Bruma, Portekiz basınına 2013 yılında verdiği röportajında Jose Dominguez'in onu B Takımı'na alınmasında ve takımdaki gelişiminde çok büyük katkısı olduğunu söylerken, Sporting'in 2012 yılındaki hocası Jesualdo Ferreira için de Baba tanımını kullandı. Genç oyuncu, eski hocası için o dönem, Jesualdo baba gibiydi. Onu hayatım boyunca unutmayacağım ifadelerini kullandı. Bruma'nın gelişiminde büyük katkısı olan Jesualdo Ferreira, sezon başında Braga'ya gittikten sonra eski takımı hakkında verdiği röportajında, Bruma'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, genç oyuncunun sadece Portekiz'de değil, dünyada adını duyuracağını belirtmişti. Record'a konuşan Ferreira, Bruma dünya çapında zirveye çıkacak sözlerini kullanmıştı. Özellikle 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ile adını duyuran Bruma, ülkesi Portekiz millî takımının formasını terletirken genç oyuncu, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Forma giydiği 4 maçta 5 gol - 2 asist performansıyla turnuvaya damgasını vuran Bruma, takımının ikinci turda turnuvayı üçüncülükle tamamlayan Gana'ya elenmesine engel olamamıştı.

Portekiz elendikten sonra birçok dünya kulübünün dikkatini çeken Bruma, Avrupa scoutları tarafınan ise tam 3 yıl önce keşfetmişti. Sporting'in genç takımlarında oynadığı dönemde 2010 yılında Tottenham Hotspur, genç oyuncuyla ilgilenen ilk takımlardan olmuştu. İngiliz basını Bruma transferini, Tottenham'ın gözü Yeni Ronaldo'da başlıklarıyla manşetlerine taşımıştı. Tottenham'ın teklfini değerlendiren Bruma Sporting'le devam etme kararı aldı.

Gelişimini Portekiz'de sürdürmek isterken o dönemde kulüp yetkililerinin tavsiyeleri üzerine zamanında Cristiano Ronaldo'nun o yaşlarda yaptığı antrenman programlarını uygulayan Bruma yaptığı röportajlarda bu programın kendisi için çok yararlı olduğunu belirtti. Tottenham Hotspur'un ardından Ada'nın dev takımlarının radarına giren Bruma'nın adı daha sonra Manchester United ve Manchester City ile de anıldı. Avrupa tarafından önceden keşfedilen Bruma, İngiltere'nin ve dünyanın ünlü dergilerinden World Soccera da iki kere konu oldu. 2012 Eylül ayında dünyanın 50 potansiyel yıldız adayı arasında gösterilen Bruma, 2013 Ağustos ayında da Parlayan 10 yıldız arasında gösterildi. U-20 Dünya Kupası'nın ardından birçok kulübün dikkatini çeken ve kulübünden ayrılmak isteyen Bruma, mahkemeye başvurdu ve bonservisinin kendine verilmesini istedi. Yaklaşık 2 ay süren mahkeme sonucunda olumsuz yanıt gelince kulübü Sporting CP, Bruma için 10.000.000 € bedel belirledi. Manchester United'ın da ısrarla istediği Bruma 3 Eylül 2013 günü Süper Lig'in köklü ekiplerinden Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Galatasaray (ilk dönem) 2013-2014

Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur. 20 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır.

Bruma, 13 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'ın kendi evinde Antalyaspor ile oynadığı ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan lig maçının 62. dakikasında Emre Çolak'ın yerine oyuna girerek sarı kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmıştır. Maçtan sonra ise, hayallerini gerçekleştirebilmek için Galatasaray'da olduğunu söylemiştir. Bir sonraki hafta ise deplasmanda Beşiktaş derbisinde forma giyen futbolcu, maçın 46.dakikasında Engin Baytar'ın yerine oyuna dahil olmuş ve Didier Drogba'nın golünde asisti yapan olmuştur. Bir sonraki hafta da Çaykur Rizespor maçında ilk 11 başlayan Bruma, Engin Baytar'ın golünün asistini yapmıştır ve 90 dakika sahada kalmıştır.

Avrupa'da ise ilk maçına Real Madrid karşısında çıkmıştır ve idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo ile karşılıklı forma giymiştir. 2 Ekim 2013 tarihinde ise Juventus FC deplasmanında forma giyen Bruma, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika şans bulmuştur. 3 Aralık 2013 günü ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyen Bruma, iki asist yapmış buna rağmen Galatasaray kalesinde 2 gol görmüştür. Penaltılara uzayan karşılaşmada Galatasaray'ın son penaltısını gole çevirerek adını bir üst tura yazdırmasında büyük pay sahibi olan Bruma, ilk golünü ise 18 Aralık 2013 günü Balıkesirspor karşılaşmasında yapmıştır. Bu maçta bir de asist yapan futbolcu Galatasaray'ın 4-0 kazanmasında pay sahibi olmuştur. 15 Ocak 2014 günü ise Tokatspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11 başlayan oyuncu maçın ilk yarısında bir pozisyonda sakatlandı ve daha sonra GS TV'den yapılan açıklamada "Ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Daha sonra yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklanan Bruma'nın sözleşmesi kadroda 11 yabancı olması ve kontenjan açılamayan Izet Hajrovic için dondurulmak istense de Türkiye Futbol Federasyonu basın sözcüsü Mete Düren bu teklifi reddedileceğini açıkladı.

Gaziantepspor

2013-14 sezonunda kadrosunda 12 yabancı olan Galatasaray, Portekizli oyuncusu Bruma'yı Gaziantepspor'a yarım sezonluğuna kiraladı. Bu transfer 29 Ocak 2014'te açıklandı. Kulüp yöneticisi Mustafa Kızıl ise transferin ardından "Bruma'yı sezon sonuna kadar iyilik olsun diye kiraladık. İyileşirse birkaç maç oynayacak." açıklamalarında bulundu.

Galatasaray (ikinci dönem) 2014-2015

2014-15 sezonu tekrar takıma sakatlığı atlatmış hatta daha da gelişerek geri dönmüştür. Kamp döneminin ilk hazırlık maçında Vorwats Steyr karşısında Bruma etkili oyunuyla göz doldurmuş yeni sezonda neler yapabileceğini göstermiştir. Takımdaki idolü Didier Drogba'nın tekrar Chelsea'ya dönmesine karşın 11 numaralı formayı giymeye başlamıştır. O sezon ligdeki İlk ve tek golünü 2-0 kazanılan Rizespor maçında kaydetmiştir.

Real Sociedad

13 Temmuz 2015'te, Sociedad Bruma'yı kiralamıştır. KAP'a verilen açıklama'da ise; 1.900.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödeyecek olup, 30 Nisan 2016'ya kadar 7.500.000 EUR bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Açıklaması yer alıyor.İlk golünü 30 Aralık 2015' te, Real Madrid'e atmıştır.

Galatasaray (üçüncü dönem) 2016-2017

Sezon başında yeniden Galatasaray'a döndü ve özellikle hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. O sezon ilk resmi maçına Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde çıktı. Ligde de takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Attığı çalımlar ve hızıyla takımın skor yüküne önemli katkı sağladı. İlk golünü 2.haftada oynanan ve 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında kaydetti. Aynı maçta Yasin Öztekin'e bir de asist yaptı. 5.haftada oynanan Beşiktaş derbisinde de bir gole imza attı. Galatasaray formasıyla ligde çıktığı ilk 6 maçın tamamında forma giyerek takımına 2 gol 3 asistlik bir katkı yaptı. Verilen millî maç arası sonrası oynanan Gençlerbirliği deplasmanında takımının tek golünü imza atarak kazanılan 1-0'lık galibiyete önemli katkı sağladı.

Uluslararası kariyeri

Bruma, tarihin belli bölümlerinde Portekiz sömürgesi olan ülkelerde doğan birçok oyuncu gibi millî takımı tercihini Portekiz'den yana kullandı. Sporting altyapısında gol rekorları kıran Portekiz'in, U-15 ve U-16 takımlarında oynadıktan sonra 2010 senesinde Lihtenştayn'da düzenlenen 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda İspanya, Fransa ve İsviçre 17 yaş altı takımlarının yer aldığı grupta Portekiz adına mücadele etti. Gruptaki ilk maçta İsviçre'yi mağlup eden Portekiz, daha sonra İspanya ve Fransa'ya kaybederek yarı final şansını yitirdi. Bruma, iki yıl sonra Estonya'da düzenlenen 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Portekiz U-19 takımı ile 3 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Üç yıl sonra ise 2013 yılında Türkiye'de organize edilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, Portekiz U-20 takımı formasıyla mücadele etti. Portekiz, B Grubu'nda Nijerya, Güney Kore ve Küba ile oynarken Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda sahaya çıkan oyunculardan biri de Bruma'ydı. Bruma, 2013 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçta Nijerya karşısında takımını öne geçiren golü atarken, Portekiz'in 2-0'lık skor üstünlüğünü koruyamamasına rağmen galibiyet golünü de atan isim oldu. Güney Kore ile 2-2 berabere biten maçta ve Küba karşısındaki 5-0'lık galibiyetle biten maçlarda da birer gole imza atan oyuncu, takımının lider olarak üst tura yükselmesinde ciddi pay sahibi oldu. Portekiz, bir üst turda ise son 10 dakikasına 2-1 önde girdiği mücadelede, Gana'ya 3-2 yenilerek turnuvadan elendi. Bruma, turnuvada oynadığı dört maçta beş gol, 2 asistlik bir performans segiledi ve en golcü ikinci oyuncu olarak Gümüş Ayakkabı Ödülü'nü kazandı.

Kişisel

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası: Gümüş Ayakkabı 2013