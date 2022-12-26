2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,470 haber kaynağında 78,733 adet haber yapılan Birsen Bekgöz, toplamda 108,940,189 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? İşte, Birsen Bekgöz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Birsen Bekgöz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Birsen Bekgöz hakkında 4,470 haber kaynağında 78,733 adet haber yer alırken 2022'de toplam 108,940,189 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Birsen Bekgöz hakkında merak edilen Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz kariyeri boyunca birçok Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004-2006-2010-2013 yıllarında zirvede yer almıştır. Bekgöz, 2004 Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanmıştır. İspanya'nın Almería kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 200 m, 400 m engelli, 4x100 m bayrak ve 4x400 m bayrak dallarında yarışmıştır. Takım arkadaşları Özge Gürler, Pınar Saka ve Binnaz Uslu'yla beraber 4x400m bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Bekgöz, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı. Türkiye olimpiyatlar tarihinde ilk kez bayrak yarışlarında temsil ediliyordu. Türkiye takımı 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle takım arkadaşlarıyla (Pınar Saka,Meliz Redif ve Sema Aydemir) son sırada kalarak finali görememiştir.. Bekgöz Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 400, 400 engelli ve 4x400 metrede yarıştı. 400 metreyi dördüncü, engelliyi ise beşinci sırada tamamladı. Saliha Özyurt, Sema Aydemir ve Derya Yıldırım'la birlikte koştukları 4x400'de ise mücadeleyi 3:43.61le üçüncü sırada bitirdi. Takım, ikinci olan Fas takımının kulvar hatası yüzünden diskalifiye olmasıyla gümüş madalya kazandı. İslam Oyunları'nda 4x100m bayrak takımında altın (Sema Apak, Nimet Karakuş ve Saliha Özyurt ile birlikte), 4x400m bayrak takımında (Sema Apak, Özge Gürler ve Esma Aydemir ile birlikte) gümüş madalya sahibi olmuştur.