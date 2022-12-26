2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Birol Ekici kimdir? Birol Ekici hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.502 haber kaynağında 189.796 adet haber yapılan Birol Ekici, toplamda 188.168.992 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Birol Ekici kimdir. İşte, Birol Ekici hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Birol Ekici, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Birol Ekici hakkında 6.502 haber kaynağında 189.796 adet haber yer alırken 2022'de toplam 188.168.992 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Birol Ekici hakkında merak edilen Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BİROL EKİCİ KİMDİR?

1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Kamu görevine Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vali Atamaları Hakkında Karar" ile Kırklareli Valiliği görevine atanmıştır.