2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bilal Erdoğan kimdir? Bilal Erdoğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,221 haber kaynağında 4,538,305 adet haber yapılan Bilal Erdoğan, toplamda 8,986,480,375 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bilal Erdoğan kimdir? İşte, Bilal Erdoğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bilal Erdoğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bilal Erdoğan hakkında 9,221 haber kaynağında 4,538,305 adet haber yer alırken 2022'de toplam 8,986,480,375 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bilal Erdoğan hakkında merak edilen Bilal Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BİLAL ERDOĞAN KİMDİR?

23 Nisan 1981'de İstanbul'da doğan Necmeddin Bilal Erdoğan, 1999 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden dereceyle mezun olmuştur. Indiana Üniversitesi'nde iki ana dalda yürüttüğü lisans eğitimini 2002 yılında siyaset bilimi ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı dereceyle tamamlamıştır. 2001 yazını Washington D.C'de Woodrow Wilson Center'da stajyer olarak geçirmiştir.

2004 yılında dünyanın alanında en iyi üniversitesi olan Harvard Üniversitesi, Kennedy School of Government'ta kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Ardından iki yıl Dünya Bankası'nda uzman olarak Slovakya, Hırvatistan, Mısır, Filistin, Irak bütçe gözden geçirme dosyalarında görev almış, özellikle eğitim bütçesi ve eğitim politikaları üzerine çalışmıştır.

Halen Johns Hopkins Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları alanında İtalya ve Türkiye örnekleriyle ekonomik büyüme ve gelir dağılım modelleri ilişkisini ele aldığı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. Doktoranın ilk yıllarında araştırma asistanı olarak Washington'da, takip eden yıllarda ders asistanı olarak Bologna'da çalışmıştır.

Kamuya faydalı birçok STK'da üst düzey yöneticilik yapmakta olan Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bilal Erdoğan aynı zamanda İlim Yayma Vakfı ve 2015 yılından itibaren kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, ileri derecede İngilizce'nin yanı sıra orta düzeyde Fransızca, İtalyanca ve Arapça bilmektedir.

Reyyan Erdoğan ile evli olan Bilal Erdoğan, üç çocuk babasıdır.