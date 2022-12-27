2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Berkay kimdir? Berkay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,616 haber kaynağında 156,990 adet haber yapılan Berkay, toplamda 234,111,919 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Berkay kimdir? İşte, Berkay hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Berkay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Berkay hakkında 5,616 haber kaynağında 156,990 adet haber yer alırken 2022'de toplam 234,111,919 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Berkay hakkında merak edilen Berkaykimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BERKAY KİMDİR?

Laz asıllı, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

Özel hayatı

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlendi. Ekim 2018 tarihinde bir barda futbolcu Arda Turan tarafından darp edildi. İkilinin kavga ve hastane görüntüleri basında geniş yer buldu. 2020 yılında verdiği bir röportajda hayatında birçok yoksulluk çektiğini ve bütün pizza yiyemediğini söylemiştir