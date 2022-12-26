2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,921 haber kaynağında 189,701 adet haber yapılan Berkan Karabulut, toplamda 462,666,662 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Berkan Karabulut kimdir? İşte, Berkan Karabulut hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Berkan Karabulut, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Berkan Karabulut hakkında 5,921 haber kaynağında 189,701 adet haber yer alırken 2022'de toplam 462,666,662 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Berkan Karabulut hakkında merak edilen Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Kişisel eğitimciliğinin yanı sıra pilates hocalığı da yapmaktadır.Yükseköğretim eğitimini Bilecik Üniversitesi'nde tamamlayan Berkan Karabulut, 2018 yılında Survivor yarışmasında yarışarak ün kazanmıştır. Çok sayıda ünlü ile de spor salonunda beraber çalışan Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil olmuş.