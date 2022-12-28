2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,680 haber kaynağında 672,106 adet haber yapılan Berk Oktay, toplamda 975,913,968 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Berk Oktay kimdir? İşte, Berk Oktay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Berk Oktay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Berk Oktay hakkında 7,680 haber kaynağında 672,106 adet haber yer alırken 2022'de toplam 975,913,968 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Berk Oktay hakkında merak edilen Berk Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BERK OKTAY KİMDİR?

Manken, sinema ve dizi oyuncusu Berk Oktay, 28 Ekim 1982'de Ankara'da doğdu.

Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Berk Oktay, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun olarak tamamladı.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Oktay, 2000 yılına gelindiğinde 18 yaşındayken Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Daha sonra İstanbul'a gelen Oktay, Uğurkan Erez'le çalıştı ve 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışmasını kazandı.

Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam eden Berk Oktay, Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

2006 yılının sonlarında yarım kalan üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü.

2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2007 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başlayan Berk Oktay, rol aldığı bu diziyle tanındı.

2008 yılında Akasya Durağı'nda Murat Aydın karakteriyle Yardımcı Oyuncu olarak yer aldı.

2009-2012 yılları arasında Sinan Bahadır karakteriyle 'Arka Sokaklar' dizisinde 124 bölümde rol aldı.

2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide oynadı.

2013 yılında Hakan karakteriyle "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide rol aldı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde Merve Şarapçıoğlu ile evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

2017 yılında Fox Tv'de yayınlanmaya başlayan "Savaşçı" dizisinde Yüzbaşı Kaan Bozok karakteriyle rol alan Berk Oktay, oyunculuk kariyerine halen bu dizide devam etmektedir.