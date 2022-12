2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Berk Atan kimdir? Berk Atan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Berk Atan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Berk Atan hakkında 8,740 haber kaynağında 1,295,003 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,639,673,767 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Berk Atan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BERK ATAN KİMDİR?

2012 Best Model of Turkey birincisi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçmiştir. Dizi 23 bölüm sürmüştür. Daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 yılları arasında Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Dizi toplam 39 bölüm sürmüştür.

• 2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterini canlandırmıştır.

• 2017 yılında başlayan ve 2018 yılında sona eren Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Dizi 36 bölüm sürmüştür.

• Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de başlayan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır