2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bergen kimdir? Bergen hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,376 haber kaynağında 30,498 adet haber yapılan Bergen, toplamda 120,483,850 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bergen kimdir? İşte, Bergen hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bergen , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bergen hakkında 3,376 haber kaynağında 30,498 adet haber yer alırken 2022'de toplam 120,483,850 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bergenhakkında merak edilen Bergenkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında dünyaya gelmiştir. Bergen, Mersin- Tarsus 14 Ağustos 1989'da öldü. Türk arabesk-fantezi şarkıcı ve oyuncu. Bergen, yaşamı ve ölümüyle Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden ve yüzlerinden biri olmuştur. Belgin Sarılmışer, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.

İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti. Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı. Maddi sıkıntılar yüzünden okulu yarım bıraktı ve yaşını büyüterek bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı.