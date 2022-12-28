2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bengü kimdir? Bengü hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,100 haber kaynağında 17,597 adet haber yapılan Bengü, toplamda 44,473,916 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bengü kimdir? İşte, Bengü hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bengü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bengü hakkında 3,100 haber kaynağında 17,597 adet haber yer alırken 2022'de toplam 44,473,916 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bengü hakkında merak edilen Bengü kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BENGÜ KİMDİR?

Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Bengü'nün müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan bir yıl şan dersleri aldı.

1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV`nin organize ettiği Pop Show'98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Yarışma, jüride yer alan Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi aldı. Kenan Doğulu'nun albüm teklifi üzerine hem üniversite eğitimini sürdürmek hem de albüm çalışmaları için İstanbul'a yerleşti. Albüm çalışmal sürdü. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokallik yaptı. Ayrıca albümün aranjörlüğünü üstlenen Ozan Doğulu ile de çeşitli çalışmalarda yer aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2007'de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Ardından Bağlasan Durmam adlı ikinci stüdyo albümünü 2005 yılında çıkarmıştır. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik'i piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan "Korkma Kalbim" şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden dijital sertifika almış ve albümü yılın en çok satan albümlerinden olmuştur.

2009 yılında İki Melek albümünü dinleyicilerine tanıtmıştır. Albüm 125.000 kopya satmış ve Altın Plak almıştır. Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009'un en uzun süre zirvede kalan sanatçılarından olmuştur. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkarmıştır.

Bengü, 2014 yılının ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Çıkış şarkısı Sahici, çıktığı hafta Resmi Türkiye listesi'ne 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye Listesi'nde 1 numara olarak 2014'ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur. Bengü, TelifMetre'nin verilerine göre 2014'ün TV'lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.