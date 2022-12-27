2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bekir Keskin kimdir? Bekir Keskin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,645 haber kaynağında 976,479 adet haber yapılan Bekir Keskin, toplamda 1,212,643,529 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bekir Keskin kimdir? İşte, Bekir Keskin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bekir Keskin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bekir Keskin hakkında 8,645 haber kaynağında 976,479 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,212,643,529 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bekir Keskin hakkında merak edilen Bekir Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BEKİR KESKİN KİMDİR?

1956'da Ödemiş'te doğdu. Evli ve iki çocuk babası.

Ödemiş İstiklal İlkokulu, İzmir Maarif Koleji (BAL) ve Ödemiş Lisesi'nde okudu.

ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Arapça biliyor.

Uluslararası Müşavir Mühendislik, Finansal analiz, Bilgisayarlı Muhasebe, Otomasyon Sistemleri, Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları gibi alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim sertifikaları bulunmaktadır.

1988'den bu yana aktif üyesi olduğu CHP'de İlçe Yönetim Kurulu üyeliği dahil değişik görevlerde bulundu.

1988'den 1997'ye kadar Ödemiş'te serbest elektrik mühendisi olarak çalıştı. Küçük Menderes Ovası'nda birçok zirai sulama amaçlı trafo ve elektrik şebekesi kurdu.

Ödemişspor, Ödemiş Halkevi ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı.

1997'den bu yana İstanbul'da, Ankara'da uluslararası düzeyde işler yapan şirketlerde enerji grup başkanlığı, üst düzey yöneticilik ve çeşitli ülkelerde enerji ve çevre sektörlerinde yöneticilik yapmıştır.

ABD, İngiltere, Almanya, Libya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İran, Türkmenistan ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinde çalıştı. 20'yi aşkın ülkede proje yürüttü.

Son 10 yılda yöneticiliğini yaptığı projelerde ana sorumluluk alanı yatırım ve finansman oldu. Enerji ve çevre konularında ulusal basında ve dergilerde makaleleri yayımlandı.

Ödemiş kent tarihi hakkındaki yazılarını "Belgelerin Işığında Ödemiş Yazıları – I" adlı kitabında topladı. 2010 yılında "İlyas Hanna Seyahatnamesi" adlı bir tercüme kitabı yayınlandı. 2013 yılında ise "Belgeler Eşliğinde Ödemiş Yazıları – II" basıldı.

2009-2014 yılları arasında CHP'den Ödemiş Belediye Başkanlığı yapmıştır.