2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bekir Bozdağ kimdir? Bekir Bozdağ hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.436 haber kaynağında 560.399 adet haber yapılan Bekir Bozdağ, toplamda 635.045.624 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bekir Bozdağ kimdir, İşte, Bekir Bozdağ hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bekir Bozdağ, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bekir Bozdağ hakkında 7.436 haber kaynağında 560.399 adet haber yer alırken 2022'de toplam 635.045.624 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bekir Bozdağ hakkında merak edilen Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde FP'den Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı olan Bozdağ, FP Yozgat İl Yönetimi'ne seçildi ve Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. (1999-2001) Bozdağ, AK Parti Yozgat Kurucu İl Yönetimi'nde yer aldı. Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. (2001-2002)

22. 23. 24. ve 26. Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu üyeliği (2002-2007), Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanvekilliği (2007-2011), 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı (2011-2013), 61. Ve 62. Hükümetlerde Adalet Bakanlığı yaptı.(2013-2015). AK Parti Genel Merkezinde değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü, 12.Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü, MKYK üyeliği ve Ak Parti Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.