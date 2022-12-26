2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bediha Gün kimdir? Bediha Gün hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,664 haber kaynağında 10,078,337 adet haber yapılan Bediha Gün, toplamda 17,486,394,620 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bediha Gün kimdir? İşte, Bediha Gün hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bediha Gün, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bediha Gün hakkında 10,664 haber kaynağında 10,078,337 adet haber yer alırken 2022'de toplam 17,486,394,620 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bediha Gün hakkında merak edilen Bediha Gün kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BEDİHA GÜN KİMDİR?

Bediha Gün 26 Ekim 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Gün, İstanbul'da düzenlenen eleme turnuvasındaki performansıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmayı başardı. Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda Bediha Gün rakibi Ramona Galambos'u 6-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti. 2017 yılında Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya aldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, Ukraynalı rakibi Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandı. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda Bediha Gün kadınlar 57 kiloda finalde İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, Moldovalı Mariana Dragutan'ı 11-4 yenerek bronz madalya kazandı. 2021 Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası ve 2021 Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'na katıldı fakat Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alamadı.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stilde 55 kg'da üçüncülük maçında İsveçli Nova Bergman'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stilde 57 kg'da final müsabakasında Tunuslu Siwar Bousetta'yı 5-0 öndeyken tuşla yenerek altın madalya kazandı. Bediha Gün, Nordik grup eleme sisteminde ilk maçta Mısırlı Farah Hussein'i 10-0 teknik üstünlükle, ikinci maçta Fransa'dan Tatiana Salah'ı 4-0 öndeyken tuşla, üçüncü maçında Cezayirli Rayane Houfaf'ı 3-0 öndeyken tuşla yenerek grubu lider tamamlayarak yarı finale çıktı. Yarı finalde ise İspanyol Graciela Sánchez'i 6-0 öndeyken tuşla yenerek finale çıkmıştı.