2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.138 haber kaynağında 206.457 adet haber yapılan Başak Gümülcinelioğlu, toplamda 428.158.779 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir. İşte, Başak Gümülcinelioğlu hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Başak Gümülcinelioğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Başak Gümülcinelioğlu hakkında 6.138 haber kaynağında 206.457 adet haber yer alırken 2022'de toplam 428.158.779 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Başak Gümülcinelioğlu hakkında merak edilen Başak Gümülcinelioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?
Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.
Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. "Annie" ve "Hababam Sınıfı" adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında "Barut Fıçısı" tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.
Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında "8. Gün" adlı dizide canlandırdığı "Şehnaz" rolü ile çıktı. Başak Gümülcinelioğlu, Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Deniz karakterine hayat verdi. Başak Gümülcinelioğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.
DİZİ VE FİLMLERİ
Kalbim Yangın Yeri
Aşk Laftan Anlamaz
Sipahi
Yargı
Sen Çal Kapımı
2019 – Erkenci Kuş (Deniz) (TV Dizisi)
2018 – 8. Gün (Genç Şehnaz)(TV Dizisi)
Single'ları
"Sen Çal Kapımı" (2020)
"Bir Anda (Akustik)" (2020)
"Beni Bana Sorma" (feat. Cihad Selamlar) (2021)
"O Melek Sen misin?" (feat. Karya Çandar) (2021)
"Kiraz" (2021)