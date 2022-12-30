2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Barış Arduç kimdir? Barış Arduç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.775 haber kaynağında 1.757.695 adet haber yapılan Barış Arduç, toplamda 3.082.985.487 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Barış Arduç kimdir. İşte, Barış Arduç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Barış Arduç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Barış Arduç hakkında 8.775 haber kaynağında 1.757.695 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.082.985.487ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Barış Arduç hakkında merak edilen Barış Arduç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.

Özel Hayatı

Gupse Özay ile birliktedir.

Diziler

Racon2015

Kiralık Aşk2015 - 2017Ömer

Bugünün Saraylısı2013Selim

Benim İçin Üzülme2012Ahmet

Pis Yedili2011 - 2014

Küçük Hanımefendi2011Cenk

Dinle Sevgili2011Hakan