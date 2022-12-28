2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.632 haber kaynağında 3.829.227 adet haber yapılan Barış Alper Yılmaz, toplamda 5.563.400.318 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir. İşte, Barış Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Barış Alper Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Barış Alper Yılmaz hakkında 7.632 haber kaynağında 3.829.227 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.563.400.318 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Barış Alper Yılmaz hakkında merak edilen Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giymektedir.