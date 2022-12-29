2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bahattin Şimşek kimdir? Bahattin Şimşek hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,322 haber kaynağında 406,890 adet haber yapılan Bahattin Şimşek, toplamda 381,824,961 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bahattin Şimşek kimdir? İşte, Bahattin Şimşek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bahattin Şimşek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Bahattin Şimşek hakkında 7,322 haber kaynağında 406,890 adet haber yer alırken 2022'de toplam 381,824,961 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bahattin Şimşek hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BAHATTİN ŞİMŞEK KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen başarılı Türk hakemlerimizden Bahattin Şimşek hakemlik mesleğine 2006 yılında adım atmıştır. İlk profesyonel karşılaşmasını 9 Eylül 2012 tarihinde yöneten Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur.

Babası Selami Şimşek'te uzun seneler Süper Lig'de gözlemci olarak görev yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce diline hakim olan başarılı hakem aslen Aydın'lıdır.