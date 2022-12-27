2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bahattin Gümüş kimdir? Bahattin Gümüş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,952 haber kaynağında 569,683 adet haber yapılan Bahattin Gümüş, toplamda 564,037,454 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bahattin Gümüş kimdir? İşte, Bahattin Gümüş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bahattin Gümüş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bahattin Gümüş hakkında 7,952 haber kaynağında 569,683 adet haber yer alırken 2022'de toplam 564,037,454 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bahattin Gümüş hakkında merak edilen Bahattin Gümüş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BAHATTİN GÜMÜŞ KİMDİR?

Bahattin Gümüş 1972 yılında Muğla'nın Esençay köyünde doğdu. İlk eğitimini doğduğu köyde alan Gümüş, orta eğitimini Muğla Merkez Ortaokulu, lise eğitimini ise Turgut Reis Lisesinde yatılı olarak tamamladı.

Harita ve Kadastro Mühendisi olan Bahattin Gümüş, 2000 yılından günümüze kendi şirketinde çalıştı. 2004 yılında CHP ilçe yöneticiliği, 2007 yılında ise ilçe sekreterliği görevlerinde bulundu. Gençlik yıllarından bu yana aktif siyasetin içinde bulunan Bahattin Gümüş, 2009 yılında ilçe başkanlığına atandı. 2009 ve 2011 yıllarında ilçe başkanlığı görevine seçildi.

CHP sevdalısı olan Gümüş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurultay delegesi ve aynı odanın temsilci yardımcısıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Muğlaspor ve Saburhanespor kulüpleri üyesidir.

Bahattin Gümüş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı oldu.