2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bafetimbi Gomis kimdir? Bafetimbi Gomis hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,463 haber kaynağında 71,242 adet haber yapılan Bafetimbi Gomis, toplamda 331,756,747 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bafetimbi Gomis kimdir? İşte, Bafetimbi Gomis hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bafetimbi Gomis, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bafetimbi Gomis hakkında 2,463 haber kaynağında 71,242 adet haber yer alırken 2022'de toplam 331,756,747 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bafetimbi Gomis hakkında merak edilen Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?

Bafétimbi Fredius Gomis, 6 Ağustos 1985, La Seyne-sur-Mer, Senegal asıllı Fransız millî futbolcudur.

Gomis, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için başka bir Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı. Gomis, Troyes'de kiralık olarak oynadığı süreçte çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Gomis, Saint-Étienne'ye döndükten sonra 3,5 sezon daha oynadı. Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını vede birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti.

Millî takım kariyeri

Gomis, Fransa millî futbol takımında forvet olarak görev yapmaktadır. Gomis, millî takım forması ile 2008 yılından bu yana çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetmiştir.

Sağlık durumu

Bir kez millî takım idmanında, bir kez de lig maçı esnasında aniden bayılan Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konuldu.

Başarıları

Gomis, 2012 yılında Lyon formasıyla.

Saint-Étienne

Ligue 2: 2003-04

Lyon

Coupe de France (1): 2011-12

Trophée des champions (1): 2012-2013

Kişisel

UNFP Ayın Oyuncusu: Ocak 2007