2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,133 haber kaynağında 1,814,252 adet haber yapılan Aytaç Kara, toplamda 3,201,580,762 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aytaç Kara kimdir? İşte, Aytaç Kara hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aytaç Kara, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Aytaç Kara hakkında 9,133 haber kaynağında 1,814,252 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,201,580,762 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aytaç Kara hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara (d. 23 Mart 1993; Bornova, İzmir), Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay ile ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, ikinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Kariyerindeki ilk golünü Süper Lig'de 2013-14 sezonu 5. maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır. 2014-15 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır. 2018 yazında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Nisan 2021'de kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu. 2022 yılında ise Galatasaray ile yolları ayrılarakGalatasaray'dan önce oynamış oluduğu son takım olan Kasımpaşa ile yeniden sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

5 kez Türkiye U-18 millî takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 millî takımı formasını giymiştir. 2 Kez ise A Millî forma giymiştir.

Başarıları

Eskişehirspor

Türkiye Kupası ikinciliği: 2013-14