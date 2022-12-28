2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ayşe Keşir kimdir? Ayşe Keşir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,516 haber kaynağında 510,377 adet haber yapılan Ayşe Keşir, toplamda 895,845,752 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ayşe Keşir kimdir? İşte, Ayşe Keşir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ayşe Keşir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ayşe Keşir hakkında 7,516 haber kaynağında 510,377 adet haber yer alırken 2022'de toplam 895,845,752 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ayşe Keşir hakkında merak edilen Ayşe Keşir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AYŞE KEŞİR KİMDİR?

Ayşe Keşir (d. 26 Aralık 1967), Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise giren Keşir, politikaya girmeden önce çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yoksulluk, aile, kadın, gençler ve Türk Cumhuriyetleri üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Ayşe Keşir, 26 Aralık 1967 tarihinde Bilal Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Düzce'de doğdu. İlk öğrenimini Büyük Reşitpaşa İlkokulunda, Orta öğrenimini Zeytinburnu İmam hatip lisesinde tamamlamasının ardından 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilim Dalında yaptı. 1985 yılından itibaren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde sosyal politikaların geliştirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ile yoksulluk eğitimi, sağlık istihdam alanlarında çalışmalar yaptı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde; toplum okumaları üzerine makaleleri ve köşe yazıları yayınlandı. Uzun yıllar özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yaptı. Orta düzeyde Arapça, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi bilen Keşir, Feridun Keşir ile evli ve üç çocuk annesidir. Keşir, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı. 8 Mayıs 2005 tarihinde Birinci Olağan Kongreden sonra MKYK ve Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevine getirildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Ankara Altındağ'dan Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Gönül Elçileri Projesi, Otizm Eylem Planı, Aile Olmak Projesi gibi pek çok proje ve eylem planının planlama, uygulama çalışmalarını yürüttü.