2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aydilge kimdir? Aydilge hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1,743 haber kaynağında 6,828 adet haber yapılan Aydilge, toplamda 3,439,596 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aydilge kimdir? İşte, Aydilge hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aydilge, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Aydilge hakkında 1,743 haber kaynağında 6,828 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,439,596 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aydilge hakkında merak edilen Aydilge kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
AYDİLGE KİMDİR?
Aydilge Sarp (d. 25 Haziran 1979, Kütahya), Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı.
1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.
Annesi şair, babası doktor olan Aydilge, anne tarafından Çerkes kökenlidir.
Eğitimi
Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.
2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi'ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. "İletişim Uzmanı" unvanını aldı.