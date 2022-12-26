2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,927 haber kaynağında 33,364 adet haber yapılan Aycan Yanaç, toplamda 46,224,949 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aycan Yanaç kimdir? İşte, Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aycan Yanaç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Aycan Yanaç hakkında 3,927 haber kaynağında 33,364 adet haber yer alırken 2022'de toplam 46,224,949 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aycan Yanaç hakkında merak edilen Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç (d. 21 Kasım 1998, Nürnberg) ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir. Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. 2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür. 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı imzaladığı sözleşmesi 2022 yılı başında Survivor 2022: All Star yarışmasına katılması nedeniyle anlaşmalı feshedilmiştir.

Millî takım kariyeri

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır. 7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir