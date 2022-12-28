2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Avni Örki kimdir? Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,327 haber kaynağında 123,843 adet haber yapılan Avni Örki, toplamda 137,667,249 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Avni Örki kimdir? İşte, Avni Örki hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Avni Örki, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Avni Örki hakkında 5,327 haber kaynağında 123,843 adet haber yer alırken 2022'de toplam 137,667,249 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Avni Örki hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AVNİ ÖRKİ KİMDİR?

Denizli'nin Tavas ilçesinden olan babasının memuriyet görevini yaptığı İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hukuk Fakültesindeki öğrenciliği sırasında "Birleşik Hukukçular Kulübü"nü kurdu. Ardından kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Denizli'de, Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Denizli Gençlik Konseyi, Aktepe'yi Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Aktepespor Kulübü Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2007 yılında Ak Parti Denizli il Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevi yapan Örki, Merkez İlçe Kongresinde yedek yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevinden 2009 yerel seçimlerinde Denizli il Genel Meclisi adaylığı için ayrıldı ve merkez ilçe 5. sıra adayı olarak seçimlere katıldı. 2011 - 2014 yılları arasında Denizli İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yaptı. 2009 yılında yapılan il kongresi ile il Yönetim Kurulunda seçilen Örki, bu görevleriyle birlikte Ak Parti adına " Denizli 3. Bölge İlçe Seçim Kurulu üyeliği " ve " Denizli Valiliği il İnsan Hakları Kurulu üyeliği" görevlerinde bulundu. 2011 yılında Ak Parti İl başkanlığına atanan Örki bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. 2007 yılında Dr. Nur Örki ile evlenen Örki'nin Asım ve Elif adında iki çocuğu var.