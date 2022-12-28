2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Atsız Afşin Yılmaz kimdir? Atsız Afşin Yılmaz hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,807 haber kaynağında 2,376,006,640 adet haber yapılan Atsız Afşin Yılmaz, toplamda 2,376,006,640 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Atsız Afşin Yılmaz kimdir? İşte, Atsız Afşin Yılmaz hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Atsız Afşin Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Atsız Afşin Yılmaz hakkında 8,807 haber kaynağında 2,376,006,640 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,376,006,640 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Atsız Afşin Yılmaz hakkında merak edilen Atsız Afşin Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
ATSIZ AFŞİN YILMAZ KİMDİR?
Atsız Afşin Yılmaz, 1975 yılında Mersin'de doğdu. İlk öğrenimini Mersin Atatürk İlkokulu'da, liseyi İçel Anadolu Lisesi'de, üniversite eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'de tamamladı. GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü'de ''Uluslararası Ticaret ve Finans'' yüksek lisansı yaptı.
2000 yılında Mersin Barosunda stajını tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatını alan Yılmaz, 2001-2016 yılları arasında Büro-Sen Genel Merkezinde, İsdemir A.ş'de, Kürüm Holding'te avukat, hukuk müşaviri ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştı.
International Chamber Of Commerce (ICC Paris)'te Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Tahkim eğitimi alan Yılmaz, Almanya, Rusya, Senegal, Arnavutluk gibi ülkelerde dava takibi ve proje yöneticiliği yaptı. Konya Ülkü Ocakları ve Mersin Ülkü Ocakları yönetiminde bulundu. 2017 yılında MHP Mersin İl Başkanlığı görevine getirildi.
İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Atsız Afşin Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı oldu.