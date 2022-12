2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Atiye kimdir? Atiye hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Atiye, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Atiye hakkında 3.594 haber kaynağında 22.916 adet haber yer alırken 2022'de toplam 48.772.763 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Atiye hakkında merak edilen Atiye kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ATİYE KİMDİR?

Deniz Atiye Yılmaz (d. 22 Kasım 1988; Bremen, Batı Almanya), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. 2006'de çıkış şarkısı "Don't Think" ile Türkiye'de ün kazandı. Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcıdır. 2011 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazanarak Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçilmiştir.

2007'de ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı yayınladı. O zamanlar "Atiye Deniz" adı ile kendini duyurdu. Albümde hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılara yer veren Atiye, çıkış şarkısı "Don't Think" ile internette kısa zaman içerisinde popüler oldu. Bu şarkısıyla 2007 yılında düzenlenen Kral Türkiye Müzik Ödülleri "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. Atiye, ana dili Türkçenin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe'(Hollandaca), Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Diskografi

Albümleri

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

Deli İşi (2022)

Single'ları

Don't Think (2006)

Bring Me Back (2012)

Yetmez (2014)

Sor (2015)

Come to Me (2015)

Abrakadabra (2015)

Kalbimin fendi (2016)

İnşallah Canım Ya (2016)

Zamansız Aşklar (2017)

Radiant Night (2017)

We Got That La (2017)

Mazallah (2017)

Hisset (2018)

Tom Tom (2019)

Ses Seda Yok (2021)

Allem Kallem (2022)

Düet'leri

Kal (Teoman ile)

Güzelim ( Sultana ile)

Aşkistan (Ozan Doğulu ile)

Nasıl Yani ( İskender ,Mirkelam ile)

As I Am (TALA ile)

Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)

Filmografi

Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013)

Bana Git De (2016)