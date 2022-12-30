2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,469 haber kaynağında 63,016 adet haber yapılan Aslıhan Malbora, toplamda 362,539,033 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aslıhan Malbora kimdir? İşte, Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aslıhan Malbora, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Aslıhan Malbora hakkında 4,469 haber kaynağında 63,016 adet haber yer alırken 2022'de toplam 362,539,033 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aslıhan Malbora hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora (d. 27 Mart 1995, Afyonkarahisar) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı