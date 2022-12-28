2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aslı Hünel kimdir? Sunucu Aslı Hünel hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,214 haber kaynağında 240,723 adet haber yapılan Aslı Hünel, toplamda 20,242,171 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aslı Hünel kimdir? İşte, Aslı Hünel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aslı Hünel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Aslı Hünel hakkında 7,214 haber kaynağında 240,723 adet haber yer alırken 2022'de toplam 20,242,171 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aslı Hünel hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selânik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. Bir dönem TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunan Aslı Hünel şimdilerde Gelin Evi programının sunuculuğunu yapmaktadır.