2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aslı Demir kimdir? Aslı Demir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,196 haber kaynağında 1,943,755 adet haber yapılan Aslı Demir, toplamda 2,478,833,572 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aslı Demir kimdir? İşte, Aslı Demir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aslı Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Aslı Demir hakkında 9,196 haber kaynağında 1,943,755 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,478,833,572 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aslı Demir hakkında merak edilen Aslı Demir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ASLI DEMİR KİMDİR?

Aslı Demir , Türk kadın güreşçi. Serbest stilde mücadele eden Demir, Ankara Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına müsabakalara katılmaktadır. 1 Eylül 1999 yılında Konya'da doğmuştur. 1.71 boyunda, 68 kilodur. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası kadınlar 65 kilo müsabakalarında bronz madalya maçında Macar rakibi Noemi Szabados'u 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Aslı Demir, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Son 16 turunda İsveçli Linnea Svensson'u 11-0 ve çeyrek finalde Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 sayı tuşu ile yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rusya'dan Dinara Salikhova'ya mağlup oldu. Bronz madalya maçında İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda finalde Moldovalı İrina Ringacı'ya kaybederek gümüş madalya kazandı. Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stil 68 kilo üçüncülük müsabakasında Türkmenistanlı Oguljan Egemberdiyeva'yı 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.