2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl Y haber kaynağında Z adet haber yapılan Aslı Baykal, toplamda K okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aslı Baykal kimdir? İşte, Aslı Baykal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aslı Baykal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Aslı Baykal hakkında Y haber kaynağında Z adet haber yer alırken 2022'de toplam K ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aslı Baykal hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızıdır. Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu. Tıpta uzmanlık alan Aslı Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Biyokimya üzerine çalışmalarda bulundu.