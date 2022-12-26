2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ardahan Uzkanbaş kimdir? Ardahan Uzkanbaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,141 haber kaynağında 286,843 adet haber yapılan Ardahan Uzkanbaş, toplamda 406,578,996 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ardahan Uzkanbaş kimdir? İşte, Ardahan Uzkanbaş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ardahan Uzkanbaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ardahan Uzkanbaş hakkında 6,141 haber kaynağında 286,843 adet haber yer alırken 2022'de toplam 406,578,996 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ardahan Uzkanbaşhakkında merak edilen Ardahan Uzkanbaşkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. 2022 Survivor All Star'da gönüllü olarak yarışmıştır.