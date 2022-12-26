2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Arda Güler kimdir? Arda Güler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.502 haber kaynağında 1.065.842 adet haber yapılan Arda Güler, toplamda 2.072.272.265 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Arda Güler kimdir? İşte, Arda Güler hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Arda Güler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Arda Güler hakkında 8.502 haber kaynağında 1.065.842 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.072.272.265 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Arda Güler hakkında merak edilen Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005; Altındağ, Ankara) orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Fenerbahçe

2021

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı.

2021-2022

Fenerbahçe'yle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına, ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag'la oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağtay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.."

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor'la oynanan lig maçının 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, girdikten 3 dakika sonra topu ağlara göndererek maçtaki beraberliği bozdu ve skoru 3-2'e getirdi. Arda, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Aynı zamanda bu gol Arda'yı Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç futbolcu yaptı. 90+4. dakikada ise Mërgim Berisha'ya asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun 65. dakikasında Enner Valencia'ya asist yaptı.

Aynı sezonda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

2022-2023

8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı.

15 Ağustos 2022 tarihinde Kasımpaşa'yla oynanan 2. hafta maçının 69. dakikasında Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu maçın 86 ve 90+2. dakikasında 2 gol kaydetti. Fenerbahçe, maçı 6-0 kazandı.

Millî takım kariyeri

Arda, ilk kez Stefan Kuntz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya'yla oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi. Bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girme şansı yakalayamadı.

19 Kasım 2022 tarihinde Çekya'yla oynanan hazırlık maçının yedekleri arasında yer aldı. 68. dakikada Doğukan Sinik'in yerine oyuna dahil oldu ve 17 yaşında millî futbolcu oldu.