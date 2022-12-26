2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,070 haber kaynağında 783,851 adet haber yapılan Arda Kardeşler, toplamda 2,155,992,166 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Arda Kardeşler kimdir? İşte, Arda Kardeşler hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Arda Kardeşler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Arda Kardeşler hakkında 8,070 haber kaynağında 783,851 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,155,992,166 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Arda Kardeşler hakkında merak edilen Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler (d. 3 Ocak 1988; Bursa, Türkiye), Süper Lig'de görev alan Türk hakem. 3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.