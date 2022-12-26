2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,391 haber kaynağında 414,358 adet haber yapılan Anıl Berk Baki, toplamda 655,266,579 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Anıl Berk Baki kimdir? İşte, Anıl Berk Baki hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Anıl Berk Baki, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Anıl Berk Baki hakkında 7,391 haber kaynağında 414,358 adet haber yer alırken 2022'de toplam 655,266,579 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Anıl Berk Baki hakkında merak edilen Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Trabzon'ludur. Liseyi yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Bu yıllarda yelken milli takımında yarışmacı olarak bulundu. Atletizmde 400 m. İstanbul ikinciliği, voleybolda ise 2 yıl ilçe şampiyonluğunu yaşadı. 2011 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünde burslu olarak okudu. Yeditepe Üniversitesinde okurken de yelken sporuna devam etti ve aynı zamanda okulun Amerikan futbolu takımına girdi ve ikinci senesinde Amerikan futbolunda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Yelken sporunda olimpik sınıftan profesyonel yat ve performans yarışçılığına geçtiği için Amerikan futbolunu bırakmak zorunda kaldı. Bunun üzerine Yeditepe Üniversitesinin yelken takımını tekrar oluşturarak 2 sene takım kaptanlığını yaptı. Anıl Berk Baki takım kaptanlığını yaptığı Yeditepe Üniversitesinin yelken takımı ile ilk senesi sene ise Türkiye şampiyonu oldu. Aynı sene Fransa'da düzenlenen Üniversiteler arası yarışta takımı ile ikinci oldu. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu.