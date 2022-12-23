2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Amelia Hamlin kimdir? Amelia Hamlin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1.133 haber kaynağında 3.090 adet haber yapılan Amelia Hamlin, toplamda 7.390.756 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Amelia Hamlin kimdir, İşte, Amelia Hamlin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Amelia Hamlin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Amelia Hamlin hakkında 1.133 haber kaynağında 3.090 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7.390.756 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Amelia Hamlin hakkında merak edilen Amelia Hamlin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AMELİA HAMLİN KİMDİR?

Amelia, 2020 itibariyle 19 yaşında. 13 Haziran 2001'de Los Angeles, California, ABD'de doğdu. Hamlin, her yıl 13 Haziran'da doğumunu kutluyor. Doğum burcu İkizler.

Amelia 1,8 m'ye eşdeğer olan 5 ' 9 "yükseklikte duruyor. Ayrıca 55kg ağırlığında. Çekici vücut fiziğine baktığınızda, Amelia'nın egzersiz yapmak ve fiziksel olarak formda kalmakla meşgul olduğu oldukça açıktır. Egzersiz rutininin neyi içerdiği belli değil, ancak kesinlikle antrenman yaptığı açık.

Amelia iki çocuklu bir aileden geliyor: Harry Hamlin ve Lisa Rinna . Anne babası da oyuncu olarak eğlence endüstrisinde, annesi de model. Babası Harry, Amerikalı bir aktör, girişimci, yazar ve Clash of the Titans filmindeki görünüşü ve başrolleri ile tanınan bir seslendirme sanatçısıdır. 30 Ekim 1951'de ebeveynleri, Chauncey JUerome Hamlin Jr. ve Bernice Hamlin'de doğdu.