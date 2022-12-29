2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,205 haber kaynağında 477,678 adet haber yapılan Alper Taşdelen, toplamda 477,189,216 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alper Taşdelen kimdir? İşte, Alper Taşdelen hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alper Taşdelen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Alper Taşdelen hakkında 7,205 haber kaynağında 477,678 adet haber yer alırken 2022'de toplam 477,189,216 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alper Taşdelen hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Aslen Tuncelili olan Alper Taşdelen, Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nü tamamlayarak "Ortadoğu Uzmanlığı"nı aldı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi aldı. 1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl gazetecilik yaptı. Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlenen Taşdelen, sonrasında özel sektöre geçiş yaparak on yıl çalıştığı "Petrol Ofisi A.Ş."de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.

Alper Taşdelen, CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti Meclisi Bilim ve Kültür Platformu Listesi"nde yer aldı. 2011 Genel Seçimleri'nde CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak Çankaya Belediye Başkanı seçildi. Dış politika, siyaset ve yerel yönetimlerle alakalı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok eseri bulunuyor.

Alper Taşdelen evli ve iki çocuk babasıdır.