2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alper Taban kimdir? Alper Taban hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.131 haber kaynağında 687.208 adet haber yapılan Alper Taban, toplamda 847.762.987 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alper Taban kimdir. İşte, Alper Taban hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alper Taban, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Alper Taban hakkında 8.131 haber kaynağında 687.208 adet haber yer alırken 2022'de toplam 847.762.987 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alper Taban hakkında merak edilen Alper Taban kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALPER TABAN KİMDİR?

Alper Taban, 1976 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İnegöl'de tamamladı. Ön lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı. 2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2005-2013 yılları arasında Ak Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 8 Kasım 2017'de İnegöl Belediye Meclisinde yapılan oylamayla Alper Taban İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.

Alper Taban, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı oldu.