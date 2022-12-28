2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alper Yılmaz kimdir? Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,972 haber kaynağında 2,217,806 adet haber yapılan Alper Yılmaz, toplamda 2,700,397,713 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alper Yılmaz kimdir? İşte, Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alper Yılmaz , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Alper Yılmaz hakkında 8,972 haber kaynağında 2,217,806 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,700,397,713 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alper Yılmazhakkında merak edilen Alper Yılmazkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALPER YILMAZ KİMDİR?

Alper Yılmaz, (d. 28 Mart 1975, Ankara) Türk profesyonel millî eski basketbolcudur. Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in genel direktörlük görevini yürütmektedir.

Basketbola 9 yaşında Ankara'da başladı. Ormanspor, Türk Telekom ve Tofaş takımlarında forma giydi. Tofaş'ın ligden çekilmesi ile 2000 yılında Anadolu Efes'e transfer oldu. Altı sezon Efes'te forma giyerek takımın kaptanı oldu. 2006-2007 sezonunda profesyonelliğe adım attığı kulüp olan Türk Telekom'a döndü. Türk Telekom'un yatırımı arttırdığı ve hedefleri büyüttüğü 2007-2008 sezonunda kadroda yer bulamadığından TTNet Beykoz'a transfer oldu. 2008-2009 sezonunda Erdemirspor forması giydi.