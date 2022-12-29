2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alpaslan Öztürk kimdir? Futbolcu Alpaslan Öztürk hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,117 haber kaynağında 847,794 adet haber yapılan Alpaslan Öztürk, toplamda 1,160,799,080 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? İşte, Alpaslan Öztürk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alpaslan Öztürk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Alpaslan Öztürk hakkında 8,117 haber kaynağında 847,794 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,160,799,080 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alpaslan Öztürk hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Türk kökenli olan Öztürk Belçika'nın Anvers şehrinde doğdu. 12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Mart 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi.

Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı.

Millî takım kariyeri

Öztürk Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010'da Almanya karşısında ilk 11'de çıktı. İki gün sonra aynı rakibe yedek kulübesinde çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika'nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11'de çıktı. Sonraki haftalarda iki kez Estonya maçında oynadı. 2011 Slovakya Kupası'nda iki maça çıktı.

Ağustos 2011 tarihinde Öztürk, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül'de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde bu sefer Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı, ama oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi