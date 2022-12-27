2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alizade kimdir? Alizade hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 879 haber kaynağında 1,670 adet haber yapılan Alizade, toplamda 2,999,603 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alizade kimdir? İşte, Alizade hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alizade, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Alizade hakkında 879 haber kaynağında 1,670 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,999,603 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alizade hakkında merak edilen Alizadekimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİZADE KİMDİR?

Asya Alizade Azerbaycan asıllı Rus şarkıcıdır. Anormal ve Kalbin Bana Kaldı şarkıları ile tanınmıştır.Berkcan Güven ile birlikte gerçekleştirdiği konserin ardından şarkıları viral olmuştur. 28 Ekim 2000 yılında dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır.İnstagram kullanıcı adı "asyaalizaude" şeklindedir ve 124 bin takipçisi bulunmaktadır.