2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alişan kimdir? Alişan hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3.916 haber kaynağında 64.129 adet haber yapılan Alişan, toplamda 134.663.084 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alişan kimdir. İşte, Alişan hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alişan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Alişan hakkında 3.916 haber kaynağında 64.129 adet haber yer alırken 2022'de toplam 134.663.084 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alişan hakkında merak edilen Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
ALİŞAN KİMDİR?
Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi.
Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Alişan'ın en büyük amacı pilot olmaktı ancak ÖSS'den yeterli puanı kazanamayınca bu hayali suya düştü. Lise birinci sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor.
Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir'in de desteğiyle ilk albümü Asik Oldum'u 8 Nisan 1996'da Piyasaya Cikarildi ve ünlü oldu.ikinci albümü 'Sana Bir Şey Olmasın'ı Eylül 1997'de piyasaya çıkardı.Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Üçüncü albümünü Kara çadır adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkarılmıştır. Alişan'ın dördüncü albümü Var Ya 23 Ocak 1999 yılında çıkarılmıştır.Beşinci albümünü Alisan 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır.2002'nin Mart ayında Akmerkez alışveriş merkezi'nde Yalçın Menteş'le kavga etti. Polis tarafından tutuklanan Alişan,hapis cezası aldı.Söz mü adlı altıncı albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarıldı.
Ertesi yıl 20 Mart 2004 yılında Kalbim ellerinde adlı albümünü çıkarıldı.20 Mart 2005'te Olay bitmiştir adlı albümünü çıkarıp iki yıl sonra 5 Mart 2007'de Ve kimselere güvenmiyorum adlı albümünü çıkarıp,bir yıl sonra 15 Haziran 2008'de Sevgilerimle adlı son albümünü çıkarttı.
Alişan ayrıca Istanbul Amatör Futbol Ligi Takımlarından Halil Rıfat Paşa'da oynamakta.Kendisi Forvet hattinda oynadığı Kulübün 10 numarasını giymekte ve kaptanlığını'da yapmakta. Neredeyse Ayazağa Stadı'nda oynanan tüm maçlarını magazinler görüntülemekte.
Albümleri
- Derdo - Elazığ'ın Güzelleri (Serkan Burak olarak) - 1991 (Minerva Müzik)
- Delimisin Ne? (Serkan Burak olarak) - 1994 (Umut Plak)
- Aşık Oldum - 1996 (Kral Müzik)
- Sana Bir Şey Olmasın - 1997 (Prestij Müzik)
- Var Ya - 1999 (Prestij Müzik)
- Kara Çadır - 2000 (Umut Plak)
- Alişan - 2001 (Prestij Müzik)
- Söz Mü? - 2002 (Popüler Müzik)
- Keje - 2003 (Prestij Müzik)
- Kalbim Ellerinde - 2004 (Akbaş Müzik)
- Olay Bitmiştir - 2005 (Avrupa Müzik)
- Ve Kimselere Güvenmiyorum - 2007 (Erol Köse Production)
- Senfonik Çağdaş İlahiler - 2007 (Erol Köse Production)
Filmografisi
- Aynalı Tahir (Aynalı Tahir) (TV Dizisi) (Star TV) - 1998-1999
- Kurt Kapanı (Falçata Kemal) (TV Dizisi) (TGRT) - 2000
- Aşkına Eşkıya (Berşan) (TV Dizisi) (TGRT, Show TV) - 2001-2002
- Papatya ile Karabiber (Karabiber) (TV Filmi) - 2004 (2002'de yapılmasına karşın 2 yıl sonra gösterildi.)
- Cennet Mahallesi (Ferhat) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004-2007
- Gonca Karanfil (Karanfil Kemal) (TV Dizisi) (ATV) - 2008
- Mert İle Gert (Konuk Oyuncu-Kendisi) (TV Dizisi) (TRT 1) - 2008
- İbret-i Ailem (Konuk Oyuncu-Kendisi) (TV Dizisi) (Star TV) - 2012
- Güldür Güldür (Konuk Oyuncu-Kendisi) (Show TV) - 2014
- Dostlar Mahallesi (Metin) (TV Dizisi) (Kanal D) - 2017
Programları
- Alişan'lı Gece (TGRT) (2003-2004)
- Mavi Ay (ATV) (Asuman Krause ile birlikte sundu) (2006)
- Daha Ne Olsun (FOX) (Demet Akalın ile birlikte sundu) (2007)
- İlle de Roman Olsun (Show TV) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2008-2009)
- Herşey Dahil (Show TV) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2009)
- Tabu (FOX) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2011)
- Ayşe&Alişan (Star TV) (Ayşe Özyılmazel ile birlikte sundu) (2012)
- Alişan&Sevcan (Star TV) (Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Sevcan Orhan ile sundu) (2012-2013)
- Herşey Dahil (Show TV) (2013 sonbaharında Çağla Şıkel ile sunmaktadır.) (2013-2015)
- Herşey Dahil (Kanal 360) (2016-Günümüz) (Çağla Şıkel ile beraber sunmaktadır)