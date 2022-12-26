2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alim Işık kimdir? Alim Işık hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,994 haber kaynağında 1,180,515 adet haber yapılan Alim Işık, toplamda 1,334,310,315 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alim Işık kimdir? İşte, Alim Işık hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alim Işık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Alim Işık hakkında 8,994 haber kaynağında 1,180,515 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,334,310,315 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alim Işık hakkında merak edilen Alim Işık kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİM IŞIK KİMDİR?

Alim Işık (d. 3 Şubat 1959; Simav), Türk ziraat mühendisi, akademisyen ve siyasetçi. 23., 24. ve 25. dönem MHP Kütahya milletvekili ve mevcut Kütahya belediye başkanıdır. Lise öğrenimini Çanakkale Öğretmen Lisesinde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında tamamladı.