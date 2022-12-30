2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Yasak kimdir? Ali Yasak hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.688 haber kaynağında 4.218.830 adet haber yapılan Ali Yasak, toplamda 5.772.020.932 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Yasak kimdir. İşte, Ali Yasak hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Yasak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Yasak hakkında 9.688 haber kaynağında 4.218.830 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.772.020.932ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Yasak hakkında merak edilen Ali Yasak kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ YASAK KİMDİR?

Ali Yasak, (d. 1 Haziran 1956, Şanlıurfa) Mafya lideridir.

Drej Ali (Kürtçe'de Uzun). Babası Arap Annesi ise Türkmen kökenlidir. Drej Lakabı Şanlıurfa'da Karşıt Görüşlü kişiler tarafından verilmiştir. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978'de Şanlıurfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklandı ancak 25 Ocak 1978'de görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 Ocak 1978 tarihinde karşıt görüşlü kişilerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı. 1988'de Milliyet gazetesi binasını kardeşi ile ilgili bir haber nedeniyle tarattı. Korkut Eken, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına 24 Şubat 1997 tarihinde verdiği ifadesinde, Abdullah Çatlı gibi Yasak'ın da, 1987-1998 yıllarında MİT tarafından, yurtdışında PKK ile mücadele için kullanıldığını ileri sürdü.[kaynak belirtilmeli] Ali Yasak, Susurluk skandalının Sedat Bucak, İbrahim Şahin, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir gibi baş aktörlerini bir araya getiren oğlunun düğünüyle de gündeme gelmiştir.[3] Düğündeki şahitler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'dı. 22 Ocak 2008 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.