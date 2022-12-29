2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Yalçın kimdir? Ali Yalçın hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,578 haber kaynağında 4,168,450 adet haber yapılan Ali Yalçın, toplamda 5,194,759,081 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Yalçın kimdir? İşte, Ali Yalçın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Yalçın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ali Yalçın hakkında 9,578 haber kaynağında 4,168,450 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,194,759,081 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Yalçın hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALİ YALÇIN KİMDİR?

Ali Yalçın, 1975 yılında Tokat'ın Artova ilçesi Ahmetdanişment köyünde doğdu. Sırasıyla Ahmetdanişment Köyü İlkokulu, Artova YİBO, Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Talaşlı Üretim Öğretmenliğini bitirdi. Bunun yanında MGV Gazi Üniversitesi Öğrenci Başkanlığı ve MGV Üniversite Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. Maltepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Şırnak İstiklal İlköğretim Okulu'nda iş hayatına başladı. Şırnak'ta öğretmenlik ve müdür yardımcılığı olmak üzere 5 yıl görev yapan Yalçın, daha sonra İstanbul Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı, Maltepe Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Müdür Vekilliği, Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Ayrıca Memur-Sen İstanbul İl Sekreterliği yaptı. Sancaktepe Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Çalışma Hayatı ve Sendikal Haklar Çalışma Grubu sorumluluğu görevlerinde bulundu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2004 yılından itibaren Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığı'nı yürüten Yalçın, aynı zamanda Pendik Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu müdürü olarak çalıştı.

Yönetici Sınavlarına Hazırlık, Şeflik Sınavlarına Hazırlık ve Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık olmak üzere üç adet kitabın yayınlanmasında görev aldı. 19-20 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurul'da Genel Basın Yayın Sekreterliği'ne seçilen Yalçın, 21-22 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da genel başkanlığa seçildi.