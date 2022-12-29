2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Şaşal Vural kimdir? Futbolcu Ali Şaşal Vural hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,512 haber kaynağında 3,886,075 adet haber yapılan Ali Şaşal Vural, toplamda 4,856,600,991 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Şaşal Vural kimdir? İşte, Ali Şaşal Vural hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Şaşal Vural, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ali Şaşal Vural hakkında 9,512 haber kaynağında 3,886,075 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,856,600,991 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Şaşal Vural hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALİ ŞAŞAL VURAL KİMDİR?

Futbola Altay altyapısında başlayan Ali, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay için ilk resmî karşılaşmasına 8 Mayıs 2010 tarihinde Konyaspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Aynı sezon as takım için başka bir karşılaşmada görev almadı. 2010-11 sezonun ikinci yarısından beri ilk kaleci olarak görev almaktadır. Beşiktaş'ın 500.000 TL'lik transfer teklifinde bulunduğu ve kulübü Altay'ın ise 1 milyon € istediği basında yer almıştır. 2014 yazında bonservissiz olarak Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezonda 14 maçta forma giymiştir. 2016 yazında da Sivasspor'a transfer olmuştur.