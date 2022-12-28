2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Şahin kimdir? Ali Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,710 haber kaynağında 4,931,786 adet haber yapılan Ali Şahin, toplamda 5,778,866,844 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Şahin kimdir? İşte, Ali Şahin hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Şahin hakkında 9,710 haber kaynağında 4,931,786 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,778,866,844 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Şahin hakkında merak edilen Ali Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ ŞAHİN KİMDİR?

1970 Yılında Gaziantep'in Nizip İlçesinde dünyaya geldi. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmasının arsından 1990-1997 yılları arasında Pakistan Karachi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye dönmesinin ardından 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu'nun danışmanlığını yaptı. 1998 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da kurulmuş olan Fiziksel Engelliler Vakfı'nda (FEV) yöneticilik ve genel müdürlük yaptı. 2005 yılında Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi GASAM'ı kurdu.

Milat, Yeni Şafak, Star Gazeteleri ile Mostar ve Ajans dergilerinde dış politika eksenli yorum ve analizler yazdı. 2007-2011 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) çalışmalarda bulundu. Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu Fahri Danışmanlığını yaptı.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Gaziantep'ten AK Parti Milletvekili seçildi. TBMM'de: Güney Doğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi Adalet, İçişleri ve Güvenlik Komisyonu Başkanlığı, Dışişleri, Milli Savunma ve AB Uyum Komisyonu Üyelikleri, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcılığı, Güney Doğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi Çalışma Grubu Üyeliği, Türkiye-İtalya Parlamentolararası İşbirliği Protokolü Çalışma Grubu Üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yedek Üyeliği görevlerini üstlendi.

Türkiye-Lüksemburg Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde de aktif görevler üstlenen Gaziantep Milletvekili Ali ŞAHİN, AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için partisi tarafından Gaziantep'ten yeniden aday gösterildi. 2016 yılından itibaren 64.65. ve 66. Hükumetler döneminde Avrupa Birliği Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. TBMM'de Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevlerini yürütmüş olup Türkiye - Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Şahin, 2019 yılında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Pakistan Devletinin en büyük devlet nişanlarından olan Sitara-i-Quaid-i-Azam devlet nişanına layık görüldü.

30 Haziran 2020 tarihinde TBMM AK Parti Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri olarak seçildi. Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonu'nun Başkanlık görevini yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Urduca bilen ŞAHİN, evli ve 2 çocuk babasıdır.