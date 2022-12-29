2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,595 haber kaynağında 4,363,226 adet haber yapılan Ali Öztürk, toplamda 5,595,174,569 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Öztürk kimdir? İşte, Ali Öztürk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Öztürk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ali Öztürk hakkında 9,595 haber kaynağında 4,363,226 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,595,174,569 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Öztürk hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Ali Öztürk, 20 Mart 1954'te Konya Taşpınar'da doğdu. Babasının adı Rahim, annesinin adı Mahiye'dir. Hâkim; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Zonguldak Ulus ve Kastamonu Bozkurt'a Hâkim olarak atandıktan sonra sırasıyla, İslâhiye Ceza Hâkimliği, Merzifon Hâkimliği, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, Manisa Hâkimliği ve Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde Fransızca bilen Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.