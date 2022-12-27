2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,479 haber kaynağında 3,783,901 adet haber yapılan Ali Öztunç, toplamda 4,730,965,571 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Öztunç kimdir? İşte, Ali Öztunç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Öztunç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Öztunç hakkında 9,479 haber kaynağında 3,783,901 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,730,965,571 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Öztunç hakkında merak edilen Ali Öztunçkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirmiştir. Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalışmış, Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında TBMM CHP Grubu Basın Müşavirliğinin ardından 2013-2015 yılları arasında RTÜK Üyeliği yapmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı olmuş ve bu sefer milletvekili seçilmiştir. 2016 yılı itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir. İngilizce ve az düzeyde Almanca bilen Öztunç, evlidir.